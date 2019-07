Presedintele american Donald Trump a afirmat ca migrantilor clandestini care 'nu sunt multumiti' de conditiile de detentie ar trebui sa li se spuna sa nu vina in Statele Unite, o reactie ce survine dupa ce un raport oficial american a prezentat detalii despre situatia precara in care sunt tinuti migrantii in mai multe centre de la granita cu Mexic, transmit AFP si dpa. Raportul, publicat marti de Inspectia generala a Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), admite ca suprapopularea si insecuritatea in mai multe centre de retentie din Texas prezinta un risc pentru migrantii care…