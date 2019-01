Stiri pe aceeasi tema

- Acesti migranti s-au adunat luni in jurul orei 20.00 (4.00 GMT marti) in zona Playas de Tijuana, pe coasta Pacificului, pentru a incerca sa treaca pe teritoriul SUA in ciuda prezentei numeroase a garzilor de frontiera de cealalta parte a gardului metalic ce marcheaza granita in aceasta zona.In…

- Autoritatile americane au arestat luni 32 de persoane care participau la o demonstratie organizata de o grupare religioasa in San Diego, California, la granita cu Mexic, si care sustineau drepturile solicitantilor de azil din America Centrala, relateaza Associated Press.

- Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) american a redeschis duminica punctul de trecere de la San Ysidro, California, la cateva ore dupa ce cateva sute de migranti din America Centrala au incercat sa forteze trecerea frontierei americane in apropiere de orasul mexican Tijuana. Granița…

- Sute de locuitori din Tijuana s-au adunat pentru a protesta fata de migrantii din America Centrala care au ajuns la granita cu SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Tensiunile au crescut in ultimele zile dupa ce 3.000 de migranti dintr-o caravana care a calatorit prin America Centrala…

- Cateva sute de migranti din caravana care a plecat in urma cu o luna din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, im timp ce alte mii avansau rapid catre nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele grupuri de migranti din America Centrala s-au adunat pe plaja de la…

- Mii de migranti din America Centrala inaintau rapid miercuri la bordul unor autocare traversand nord-vestul Mexicului, in timp ce grupuri desprinse din caravana principala cu migranti au inceput sa ajunga in Tijuana, la frontiera cu SUA, relateaza AFP. Aproximativ 350 de migranti au sosit…

- Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters. In SUA, presedintele Donald Trump a suspendat practic, vineri, acordarea de azil celor care intra ilegal pe teritoriul american. Ordinul a intrat in vigoare sambata: cei care…

- Luni, o caravana cu mii de migranti din America Centrala a trecut raul Suchiate din Guatemala in Mexic și si-a continuat deplasarea spre Statele Unite. Migranții mai au de strabatut sute de km pana la frontiera americana. Scenele surprinse in timp ce sutele de migranți au travesat raul Suchiate, unii…