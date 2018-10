Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5200 de militari americani, dintre care unii inarmati, vor fi desfasurati la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, pentru a contribui la securizarea ordonata de presedintele Donald Trump, a declarat luni un general citat de Reuters si AFP. "Cred ca presedintele a aratat clar ca securitatea…

- Presedintele american Donald Trump a lansat acuzații grave la adresa migranților care se indreapta catre Statele Unite. El a declarat luni, 22 octombrie, ca membri ai unei bande foarte violente si persoane originare din Orientul Mijlociu se afla in caravana miilor de migranti ce se indreapta de cateva…

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va trimite armata pentru a inchide granita cu Mexicul, intr-o postare pe Twitter in care ataca democratii si mai multe tari din America Centrala.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE, informeaza Mediafax. 'Trebuie sa cer in termenii cei…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE. 'Trebuie sa cer in termenii cei mai puternici Mexicului…

- „Oricine face afaceri cu Iranul NU va face afaceri cu Statele Unite”, a declarat presedintele american Donald Trump, printr-un mesaj pe Twitter. Avertismentul vine dupa ce Trump a semnat luni o ordonanta prin care reimpune sanctiunile contra administratiei de la Teheran, informeaza BBC. „Sanctiunile…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite o intarire a frontierei lor comune pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care a criticat criminalitatea tot mai mare din Mexic, relateaza AFP. "Daca ei ar blinda frontiera (de sud a) Statelor Unite, acest…