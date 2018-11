Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile din timpul saptamanii de licitatii de toamna de la New York au totalizat aproape 2 miliarde de dolari (1,94) in total pentru cele doua case principale, Christie's si Sotheby's, potrivit cifrelor publicate vineri, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceasta cifra este cu mult…

- Amazon a anunțat, dupa un an de suspans, ca cele doua orașe care vor gazdui fiecare cate 25.000 de angajați vor fi din aria metropolitana a New York-ului și din cea a capitalei federale Washington DC. Amazon a fost criticata pe motiv ca a ales orașe consacrate și bogate, in loc sa dea șansa unor locuri…

- El Chapo si Pablo Escobar sunt cei mai periculosi traficanti din istorie. In timp ce procesul lui El Chapo a inceput la New York, americanii isi amintesc de un alt mare traficant ce a facut valuri in jurul lumii. Pablo Escobar, cel care a terorizat Columbia ani de zile si a condus un imperiu de trafic…

- Grupul informatic american Apple a avertizat ca vanzarile in sezonul sarbatorilor de iarna vor fi probabil sub asteptarile analistilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dand vina pe incetinirea de pe pietele emergente si costurile fluctuatiilor valutare. Avertismentul a dus joi…

- Sears Holding a cerut luni unui tribunal din New York sa fie plasat sub protectia capitolului 11 din Legea falimentului, ceea ce pune sub semnul indoielii viitorul retailerului care a dominat odinioara piata mall-urilor din SUA, dar nu a reusit sa se adapteze la cumparaturile online, transmit BBC. Conform…

- Averea presedintelui american Donald Trump a ramas practic neschimbata intre 2017 si 2018, la aproximativ 3,1 miliarde dolari, potrivit clasamentului publicat miercuri de revista Forbes, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Conform Forbes, presedintele american se situeaza in prezent pe locul 259 in…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon si cea mai bogata persoana din lume, a declarat joi ca va dona doua miliarde de dolari pentru ajutorarea familiilor fara adapost si pentru infiintarea unor gradinite in...

- Amazon, mica librarie online care a devenit in peste 20 de ani un mastodont planetar al comerțului pe internet, a depașit marți, la cateva saptamani dupa Apple, pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari pe bursa din New York, ...