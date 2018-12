Administratia federala americana s-a inchis partial sambata si deocamdata nu exista semne ale unor eforturi concrete pentru redeschiderea agentiilor federale inchise din cauza impasului politic legat de cererea lui Trump. ''Nu va pot spune cand se va redeschide guvernul, dar va pot spune ca nu se va redeschide atat timp cat nu avem un zid, un gard, oricum vreti sa ii spuneti. Oricum s-ar numi, este acelasi lucru - o bariera in calea celor care vin in valuri in tara noastra si in calea drogurilor'', a spus liderul de la Casa Alba dupa o videoconferinta de Craciun cu militarii americani aflati…