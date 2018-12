SUA, Mexic si Canada au semnat un nou acord de liber schimb

Stiri pe aceeasi tema

- "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna", a spus presedintele american, prezent alaturi de omologul mexican si premierul canadian la aceasta ceremonie desfasurata la Buenos Aires chiar inaintea deschiderii summitului G20, potrivit Agerpres."Odata…

- "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna", a spus presedintele american, prezent alaturi de omologul mexican si premierul canadian la aceasta ceremonie desfasurata la Buenos Aires chiar inaintea deschiderii summitului G20. "Odata cu semnarea…

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitatii a ajuns la concluzia ca incalzirea globala afecteaza mediul natural si va avea ca urmare cresterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetatie recente din California, informeaza dpa.…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani. Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat "in extremis" in cursul noptii trecute, numindu-l "cel mai important" din istoria Statelor Unite. "Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste istorica pentru natiunea noastra…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA). Trump a declarat ca nu va accepta…