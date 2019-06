Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a informat ca tara sa si SUA vor organiza un summit pe 5 iunie, la Washington, pentru a solutiona disputa declansata de anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unui sistem progresiv de tarife pentru marfurile mexicane, informeaza dpa. Ebrard…

- Presedintele american Donald Trump a promis, astazi, un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste". "Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, i-a reprosat joi Uniunii Europene neputinta sa in fata 'hartuirii' SUA pe tema acordului nuclear, afirmand ca 'UE trebuie sa-si respecte' obligatiile privind acest pact denuntat de catre Washington, potrivit France Presse. 'Declaratia…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca "Arabia Saudita si alte" tari sunt de acord sa îsi majoreze productia de petrol, la câteva zile dupa înasprirea sanctiunilor americane control petrolului iranian, relateaza AFP citat de Agerpres."Vorbit cu…

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. În timpul discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, cu o zi înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Washington, președintele american a susținut ca finanțarea NATO este "o racheta care merge în sus",…

- "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american. Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un…