- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Doua distrugatoare ale marinei americane, super-inarmate, au ajuns in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii.Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca trei companii ungare au castigat o licitatie pentru gazele din Romania, dar nu a dezvaluit numele celor trei companii. 'In scurt timp vom semna un acord care ne va permite ca, in urmatorii 15 ani, sa importam peste patru miliarde metri…

- 140 de ani de relatii diplomatice romano-ruse Valeri Kuzmin. Foto: Radio Chisinau Câteva companii rusesti sunt interesate de zacamintele de gaze românesti din Marea Neagra, a declarat astazi ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment de marcare a 140…

- CHIȘINAU, 8 feb — Sputnik. Ierarhii Mitropoliei Munteniei si Dobrogei propun introducerea Sfintei Matrona din Moscova în calendarul Bisericii ortodoxe Române. Decizia a fost luata de sinodul Mitropoliei care s-a întrunit la reședința Patriarhala, ședința fiind prezidata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va intalni in viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, in statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile ruse de presa, citate de Reuters. Rusia va gazdui in acest…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana.

- Mihai Fifor: 2018 va fi anul dedicat inzestrarii Fortelor Navale Romane Mihai Fifor. Foto: gov.ro 2018 va fi anul dedicat înzestrarii Fortelor Navale Române - a anuntat, la Constanta, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care a precizat ca miercuri, în sedinta de guvern,…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Proiectul de rezoluție al Rusiei privind desfașurarea misiunii de menținere a pacii in Donbas este inacceptabil, a declarat reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, intr-un interviu cu postul de televiziune „112. Ukraina”. „Rusia a propus un concept diferit…

- Armata germana a trimis 13 tancuri suplimentare in Lituania, intr-o demonstratie de forta in fata unei amenintari militare percepute ca venind din partea Rusiei, relateaza joi dpa.Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen,…

- Agresiunea hibrida a Rusiei este asemenea unei boli cronice infecțioase – submineaza incet sanatatea și puterea unui organism, susține Nick Carter, șeful Statului Major al Regatului Unit, citat de LigaBusinessInform. ”Rusia de azi este cea mai mare amenințare pentru securitatea Marii Britanii la nivel…

- Congresul dialogului national sirian de la Soci, in sud-vestul Rusiei, va avea loc pe 30 ianuarie, a anuntat sambata reprezentantul special al presedintelui rus privind conflictul sirian, Alexander Lavrentiev, relateaza AFP. Organizat de Rusia, Turcia si Iran, congresul care are drept…

- Rusia a incalcat dreptul international prin prezenta militara in regiunea Transnistria, a declarat vineri presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, adaugand ca va fi angajata o companie juridica internationala, relateaza site-ul deschide.md.

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Deputații Dumei de Stat a Federației Ruse condamna interdicția impusa in privința difuzarii știrilor și programelor analitice din Rusia. Ei considera ca interzicerea difuzarii programelor de știri din Federația Rusa in Republica Moldova nu este nimic altceva decit inca un pas indreptat impotriva Rusiei,…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- O nava amfibie de mari dimensiuni 'Yamal' , care face parte din Flota Rusiei din Marea Neagra, s-a ciocnit cu un cargou ce naviga sub pavilionul statului Sierra Leone la 30 decembrie in Marea Egee, a anuntat miercuri serviciul de presa al Flotei ruse din Marea Neagra, atribuind responsabilitatea…

- Ingrijorat de extinderea influentei Rusiei in Balcani, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa intocmeasca un raport privind cooperarea im materie de securitate intre Moscova si fiecare stat din aceasta regiune.

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Momentul istoric pentru Ortodoxia romana in care Patriarhul Kiril al Rusiei a vizitat Romania a fost povestit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Preafericitul Daniel vorbeste in premiera si despre vizita sa in Rusia intr-un interviu acordat Televiziunii Romane."Prezența a fost o necesitate,…

- Din programul american de investitii militare, 3 milioane de dolari vor fi investiti in baza militara aeriana de la Campia Turzii. Proiectul, in valoare de 200 de milioane de dolari, are ca scop impiedicarea ,,agresiunii Rusiei", conform legislatiei de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018.

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA. Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme de securitate…

- Dinamo a ramas fara capitan: Paul Anton, la Anji Mahacikala. Capitanul roș-albilor va evolua pentru o formație pe la care au trecut Eto’o sau Roberto Carlos, scrie prosport.ro. Anton ar urma sa plece in zilele urmatoare in Rusia pentru a efectua vizita medicala și daca totul este in regula, mijlocașul…

- Distrugatorul american USS James E.Williams, care transporta rachetea parasit Marea Neagra. Nava militara a traversat stramtoarea Bosfor dupa ce a operat in Marea Neagra timp de 13 zile, conform news.usni.org. Prezenta navei in Marea Neagra este o demonstratie a angajamentului nostru continuu fata de…

- Recent, directorul general al firmei italiene, Francesco Starace, a declarat ca Enel a mandatat banca ruseasca Sberbank sa se ocupe de vanzarea termocentralei Reftinskaya si ca spera sa incheie un acord in 2017. "Am relansat procesul de vanzare a termocentralei de la Reftinskaya, iar Sberbank…

- Scandalul de dopaj care a dus la excluderea Rusiei de la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, ar trebui sa fie o lecție pentru toți cei care incearca sa ghiceasca viitorul Rusiei, scrie Todd Wood, jurnalist la The Washington Times. Daca citim printre randuri, devine clar ca sub Vladimir Putin nimic…

- In cursul unei transmisiuni in direct vineri, Ross a afirmat ca o persoana de incredere a lui Flynn a afirmat ca fostul consilier pentru securitate naționala este gata sa depuna marturie ca Trump, cand era candidat prezidențial, i-a spus sa contacteze oficiali ruși in timpul campaniei prezidențiale.''Regretam…

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- „Pregatirile sunt in curs de desfașurare”, a declarat Nikolai Patrușev, citat de agenția de presa RIA. Șeful Statului Major al armatei ruse a declarat saptamana trecuta ca, dupa toate probabilitațile, forța militara a Rusiei in Siria va fi redusa in mod semnificativ, iar o retragere propriu-zisa ar…

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Alți trei sportivi ruși, clasați pe locul 4 in probele de bob la JO 2014 de la Soci, au fost suspendați pe viața, ducand astfel la 22 numarul sportivilor descalificați la aceste Jocuri de iarna in cadrul scandalului de dopaj instituționalizat din Rusia, a anunțat miercuri Comitetul Internațional Olimpic…

- Un avion de lupta al Moscovei a interceptat, deasupra Marii Negre, un aparat de zbor al SUA, care efectua o misiune de rutina in spațiul aerian internațional. Incidentul a avut loc in weekend, insa abia acum Pentagonul l-a facut public. De altfel, potrivit SUA, avionul de lupta al Rusiei s-a apropiat…

- Un tribunal din St. Petersburg l-a condamnat pe Vladimir Timoșenko, de 44 de ani, locuitor al orasului Kislovodsk, la doi ani intr-o colonie cu regim strict pentru o postare critica la adresa Guvernului rus in rețeaua sociala „VKontakte”. Timoșenko a fost gasit vinovat de „instigarea la ura impotriva…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- Sudanul dorește sa achiziționeze avioane de vanatoare rusești Su-30 și Su-35, a declarat sambata președintele sudanez Omar al-Bashir - aflat in vizita in Rusia de joi - agenției de presa publice ruse RIA Novosti, potrivit AFP. "Noi am facut o cerere pentru livrarea (aparatelor) Su-30,…