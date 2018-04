Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a acceptat continuarea pentru o perioada scurta a misiunii militare a Statelor Unite in Siria, pentru distrugerea organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a reafirmat marti dorinta de a retrage trupele americane din Siria, adaugand ca o decizie va fi luata "foarte rapid", transmite AFP. "In ce priveste Siria, prima noastra misiune este sa scapam de (gruparea Stat Islamic) SI. Aproape am ajuns la asta. Vom lua o…

- Liderii tarilor baltice ii vor cere presedintelui american Donald Trump, in timpul intrevederii lor prevazuta pentru marti, sa le trimita mai multi soldati si sa intareasca apararea americana pe flancul estic al NATO, informeaza oficiali ai acestor tari, relateaza AFP.Presedinta lituaniana…

- Casa Alba a ordonat Departamentului de Stat al SUA sa inghete fondurile alocate pentru refacerea Siriei, care se ridica la peste 200 de milioane de dolari, la putin timp dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite se vor retrage in curand din Siria.

- Trump a blocat fondurile dupa ce a citit o stire despre faptul ca Washington si-a luat recent angajamentul de a suplimenta cu 200 de milioane de euro primele eforturi de refacere a Siriei dupa conflict. Cele 200 de milioane de dolari fusesera promise la o reuniune din Kuweit a coalitiei internationale…

- Americanii vor pleca din Siria "foarte curand" acum ca jihadistii gruparii Stat Islamic (SI) sunt pe punctul de a fi complet invinsi, a declarat joi Donald Trump, citat de AFP. "Vom pleca din Siria foarte curand", "cu adevarat foarte curand", a spus presedintele american, de mai multe ori, intr-un…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Presedintele american a spus, intr-un discurs public, ca Statele Unite se vor retrage in scurt timp din Siria, pentru ca organizatia terorista Stat Islamic este ca si infranta, scrie digi24.ro.

- Ptreședintele american Donald Trump a anunțat ca Statele Unite se vor retrage din Siria ”foarte curand”. El și-a bazat afirmația pe faptul ca gruparea juhadista Stat Islamic este invinsa aproape complet, citeaza Agerpres AFP. “Vom pleca din Siria foarte curand, cu adevarat foarte curand. Ne vom intoarce…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca operatiunea militara americana din Siria s-ar putea incheia foarte curand, adaugand ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb, relateaza Politico.com.

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Statele Unite l-au plasat pe francezul Joe Asperman, pe care il prezinta ca specialist in arme chimice al gruparii Stat Islamic, pe ''lista mondiala de teroristi'', potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat publicat joi, informeaza AFP. "Francezul Joe Asperman este un mare expert…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe care SUA…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei în cazul în care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- O delegație a Coreei de Sud a ajuns in Coreea de Nord pentru a reporni dialogul Washington-Phenian. O delegație din coreea de sud s-a deplasat in Coreea de Nord pentru a susține discuții pentru a reporni dialogul dintre Phenian și Washington. Potrivit BBC , delegația sud-coreeana va fi focusata sa stabileasca…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Administratia Trump intentioneaza sa vanda Kievului rachete antitanc, inclusiv sistemul avansat Javelin, arme pe care trupele ucrainene le-ar putea folosi in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi. Departamentul de Stat si-a anuntat oficial, joi, intentia de a trimite armele intr-o…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia. Kim Yong-Chol, un oficial nord-coreean responsabil de Afacerile intercoreene, a semnalat…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infrangere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Abu Bakr al-Baghdadi este ranit si a cedat cateva luni conducerea retelei teroriste Stat Islamic, liderul terorist fiind tratat intr-un spital din nord-estul Siriei, afirma oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene citati de cotidianul Al-Sabah. - continua -

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pâna ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, în timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP.

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat resturi de rachete, avand echipament militar, precum si drone de origine iraniana si care au fost introduse in Yemen dupa impunerea embargoului asupra armelor" in 2015, au afirmat ei in raportul inaintat Consiliului de Securitate."In…

- Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a insultat mai multe țari africane, pe care le-a calificat drept „cocini”. Organizația Națiunilor Unite a catalogat afirmațiile drept „șocante și rasiste”, in timp ce liderul de la Casa Alba a spus, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a folosit acele cuvinte,…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

