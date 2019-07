SUA menţin manevrele comune cu Coreea de Sud din august, în pofida tirurilor cu rachete ale Phenianului SUA isi mentin planurile de manevre militare comune impreuna cu Coreea de Sud, a anuntat miercuri un inalt responsabil al Pentagonului a doua zi dupa noile tiruri cu rachete nord-coreene, interpretate ca un avertisment al Phenianului in scopul anularii exercitiilor, relateaza AFP. "Nu, nu exista nicio ajustare sau schimbare de plan de care sa fim informati sau pe care intentionam sa o operam", a declarat acest inalt responsabil sub acoperirea anonimatului. "Exista doua lucruri pe care trebuie sa le facem: sa le dam diplomatilor suficient spatiu pentru diplomatia lor si sa ajutam la crearea unui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

