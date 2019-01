Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat, care detine majoritatea in Camera Reprezentantilor a respins cererea lui președintelui Donald Trump de a finanta cu 5,7 miliarde de dolari constructia zidului de la frontiera cu Mexicul. La randul sau, liderul de la Casa Alba a respins orice alt compromis care ar fi putut…

- Internautii americani au facut haz de vestimentatia primei-doamne a SUA la ultima sa aparitie in public. Multi au fost socati de tinuta in care a ales sa apara Melania Trump pe pista bazei aeriene Andrews alaturi de sotul sau dupa vizita in Irak si Germania.

- Presedintele Donald Trump a luat decizia de a nu mai petrece Anul Nou impreuna cu sotia lui la resedinta de la Mar-a-Lago anul acesta, a confirmat Casa Alba intr-un comunicat. Presedintele va sta in Washington, dupa ce inainte nu a vrut sa participe nici la sarbatorile de Craciun. Presa…

- Prima Doamna a SUA a facut publica fotografia oficiala de Craciun a cuplului prezidențial, in noul sezon. Melania Trump a publicat pe contul de Twitter fotografia oficiala de Craciun. Rochia ei, in intregime alba, a fost semnata de casa Celine.

- In acest an, Melania Trump și-a pus amprenta asupra tuturor decorațiunilor din Casa Alba. Tema aleasa in acest an de Melania Trump sarbatoreste „Comorile Americii" („America's Treasures"). In interiorul reședinței președintelui American au fost montați 29 de brazi naturali. Cel mai…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a anulat o conferinta de presa planificata la summitul G20, invocand decesul fostului presedinte George H.W. Bush. "Din respect pentru familia Bush si fostul presedinte George H.W. Bush, vom astepta pana dupa funeralii pentru a tine o conferinta de presa", a scris…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca administratia sa cunoaste faptul ca exista 12 baze de rachete balistice ascunse in Coreea de Nord, numind un articol New York Times pe aceasta tema ca fiind „alte stiri false” si „incorect”, scrie Politico.„Articolul din New York Times…