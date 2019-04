Stiri pe aceeasi tema

- Opt dintre cei noua kamikaze implicati in atentatele din Sri Lanka, cele mai sangeroase de la 11 septembrie 2001 incoace, au fost identificati de anchetatori. In timp ce Guvernul srilankez evita sa le dezvaluie identitatile, presa internationala ii scoate la iveala.

- Cel puțin 290 de persoane au fost ucise intr-o serie de explozii in Sri Lanka in Duminica Paștelui, conform datelor recent actualizate. Guvernul intenționeaza sa organizeze o reuniune a consiliului de securitate pentru a evalua nivelul de amenințare in țara.

- Departamentul de Stat al SUA a emis o noua alerta de calatorie cu privire la Sri Lanka, avertizand ca 'grupuri teroriste' continua sa puna la cale posibile atacuri in aceasta tara sud-asiatica, dupa atentatele de duminica soldate cu 290 de morti si in jur de 500 de raniti, transmite luni Reuters.Citește…

- Cu zece zile inainte de exploziile care au vizat mai multe biserici și hoteluri de lux din Sri Lanka, poliția locala a primit un pot cu privire la posibile atacuri in ziua de Paște. Șeful poliției naționale a trimis o alerta despre intențiile unui grup islamist radical care intenționa sa atace cu bombe…

- Autoritatile din Mexic au ridicat joi nivelul de alerta pentru Popocatepetl, aflat in apropierea Ciudad de Mexico, ca urmare a intensificarii activitatii vulcanului, care a inceput sa arunce aburi si gaze si sa expulzeze fragmente in flacari provocand incendii pe pasunile din apropiere, potrivit Reuters.…

- Luna din care se vor plati alocatiile copiilor ramane incerta. Parlamentul a alocat fonduri pentru majorarea alocatiilor de stat ale copiilor prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, iar Guvernul a actualizat prin OUG sumele din Legea alocatiilor, astfel incat acestea sa poata fi platite efectiv.…

- Guvernul britanic organizeaza marți o întâlnire de urgența cu liderii industriei, dupa ce a descoperit ca țara nu are paleții potriviți pentru a putea continua sa exporte marfuri catre Uniunea Europeana, în cazul unui Brexit dur. Daca Marea Britanie pleaca, luna viitoare, fara ca o…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are obligatia sa aduca in acest an la bugetul de stat venituri de 30% din PIB, ceea ce inseamna ca va avea foarte mult de lucru, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici. "Veniturile (bugetare - n.red.) estimate pentru acest an sunt de 342,7 miliarde…