Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa legislativa prevede o serie de masuri sociale menite sa le ofere deținuților eliberați un minim de sprijin pentru a se putea reintegra in societate. Parlamentarii PSD și PNL care au inaintat propunerea in Senat considera ca o astfel de lege ar reduce numarul recidiviștilor, ținand…

- Mai multi oameni au murit in urma unui incendiu izbucnit intr-o sectie de politie din Venezuela. Incendiul a izbucnit dupa ce detinutii au dat foc unei saltele, in incercarea de a evada din celule. Politia statului Carabobo a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa rudele detinutilor care…

- Sute de mii de persoane au protestat in Statele Unite si in alte orase alte lumii impotriva armelor de foc, la initiativa unor studeni care cer noi masuri pentru a fi evitate alte incidente armate precum cel din Florida, relateaza site-ul postului BBC si cotidianul The New York Times.

- Ideea unirii nu este doar o provocare pentru majoritatea populatiei, dar este si o provocare pentru securitatea statului, a declarat deputatul socialist Vlad Batrincea in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la NTV Moldova.

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- Codrin Stefanescu a vorbit, la Adevarul live, despre relatia tensionata pe care o are cu liderul partidului, Liviu Dragnea, dar si despre momentele in care prietenia lor era „trainica”. Acesta a declarat ca a fost alaturi de Dragnea in situatii grele si ca a fost printre cei care i-au salvat functia…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a anuntat ca politia si serviciile de securitate vor face investigatii ca urmare a unor afirmatii privind implicarea statului rus intr-un anumit numar de decese in ultimii ani in Marea Britanie, potrivit unei scrisori publicate marti, relateaza agentia Reuters.…

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 29 de persoane si masura controlului judiciar fata de 153 de persoane. Politistii verifica persoanele fata de care s au dispus astfel de masuri preventive cu privire la modul in care isi respecta obligatiile.…

- Guvernatorul statului Florida, Rick Scott, a semnat vineri legea care care implica impunerea unei perioade de trei zile de asteptare pentru achizitionarea unei arme de foc si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, relateaza agentia Reuters.

- La data de 8 martie a.c., politistii Postului de Politie Lopadea Noua au intocmit dosar penal fata de un barbat de 64 de ani, din comuna, care este banuit de comiterea unor infractiuni de taiere fara drept de arbori si furt de arbori. Se pare ca, in perioada 01-06 martie a.c., barbatul ar fi taiat,…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, dar și ziua mamelor din intreaga lume, Laura Cosoi și-a incantat fanii cu cea mai emoționanta fotografie de pana acum. Insarcinata cu primul ei copil cu soțul Cosmin Curticapean, actrița și-a prezentat public burtica de gravida care este tot…

- Din 28 februarie a intrat in vigoare un nou act legislativ care reglementeaza regimul armelor și munițiilor. Prin noua lege au fost aduse unele modificari legislației, dar și unele aspecte de noutate. Intre noutați, persoanele fizice sau juridice nu au voie sa dețina sau sa foloseasca armele de foc…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP.

- Veste proasta pentru alianța de guvernare PSD-ALDE de la vicepreședintele Comisiei Europene, prezent la București. Frans Timmermans le-a spus oficialilor români ca fondurile europene ar putea vor fi acordate în funcție de respectarea statului de drept.

- CFR Calatori mentine masura de anulare a aproximativ 10 din trenuri si pentru 01 martie. Lista trenurilor anulate poate fi analizata aici: https: goo.gl ysA5sf .Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale si pentru urmatoarea perioada.Traficul feroviar este deschis…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Directia Nationala Anticoruptie a aratat, prin activitatea sa, ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, seful statului transmitandu-le magistratilor ca va fi un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii și a aratat…

- La jumatatea acestei luni, mai precis in data de 19 februarie, s-au implinit 142 de ani de la nașterea marelui Constantin Brancuși, sculptorul roman care a revoluționat arta universala. Cu acest prilej, s-au reaprins controversele in jurul unui subiect extrem de delicat pe care vom incerca sa-l deslușim…

- Academia Romana l-a ales, vineri, 23 februarie 2018, membru de onoare post mortem pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Alegerea a avut loc, potrivit unui comunicat de presa dat luni publicitatii, in cadrul Adunarii Generale, propunerea intrunind unanimitate de voturi. Initiativa propunerii a apartinut…

- Ministerul Sanatatii aduce, joi seara, precizari privind Ordonanta de Urgenta care include masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor in sistemul public de sanatate.Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca,…

- Astazi a fost dat startul lucrarilor de reparație a cladirii, informeaza Noi.md. La eveniment a participat președintele Igor Dodon și ex-ambasadorul Republicii Turcia, Hulusi Kilic. Potrivit șefului statului, lucrarile de reparație vor dura pina in luna august curent, iar toate cheltuielile vor fi suportate…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele CSM, Simona Camelia Marcu, a sustinut, astazi, la ora 14,00, o declaratie de presa referitoare la unele probleme de actualitate din sistemul judiciar. In urma scandalului produs de dezvaluirile lui Vlad Cosma despre modul de lucru din DNA Ploiești, Simona Camelia Marcu a cerut Inspecției…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca a cerut convocarea Adunarii Generale a LPF pentru aducerea unor arbitri straini la meicurile din play-off-ul Ligii I."Am vorbit cu Gino (n.r. - Iorgulescu). Am vorbit cu Vali (n.r. - Argaseala), am convocat azi Adunarea Generala, ca chipele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Lovitura dura pentru PNL, din partea lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE a lansat un atac dur la adresa liberalilor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute dupa participarea la Scoala de Iarna a TLDE.Citeste si: Andrei Plesu RUPE TACEREA: Eseistul FACE LUMINA si arata cine sunt…

- Aproximativ 200 de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Capitalei vor asigura sambata, 10 februarie a.c., masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor care vor fi prezenti la pe stadionul 'Arena Nationala' din Capitala, incepand cu ora 20.45, la meciul de fotbal dintre FCSB si CFR Cluj, potrivit…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, miercuri, ca anchetatorii anticoruptie au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de dolari, pentru recuperarea prejudiciului. Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri organizate…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza, scrie Mediafax.

- ANSA anunța ca toate loturile de produse lactate importate de furnizorii externi vor fi verificate la punctele de control sanitar-veterinar de frontiera, noteaza NOI.md. Masurile vin drept cosecința a articolului in aparut in presa, saptamina trecuta, potrivit caruia testele comandate de Fundația Est-Europeana…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Presedintele cipriot conservator Nicos Anastasiades a obtinut, duminica, cel mai mare numar de voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrutin marcat de absenteism. In turul doi, peste o saptamana, el il va infrunta pe candidatul de stanga Stavros Malas, scrie News.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, miercuri, delegatia Romaniei la "Invictus Games Toronto 2017", context in care a afirmat ca membrii echipei sunt un exemplu de curaj si fac cinste tarii noastre. "Ma bucur sa primesc din nou, la Palatul Cotroceni, o echipa de invingatori, care merita…

- Comisia Europeana a impus extinderea pana la 31 martie a masurilor luate dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, astfel ca in zona de supraveghere cu o raza de zece kilometri in jurul focarului sunt patrule de politisti si jandarmi care se asigura ca nu se transporta…

- Perceptia notiunii de integritate si moralitate se va inradacina in societate atunci cand ea va fi aplicata de partide sau de oricine care are pretentia sa-i reprezinte pe ceilalti ca pe ceva firesc, de bun simt si nu ca pe o constrangere legala sau o "subversiune a statului paralel", afirma fostul…

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Ce compromis a facut Razvan Burleanu pentru a ajunge președintele FRF in 2014. Șeful Federației Romane de Fotbal promite ca va caștiga alegerile din 18 aprilie fara sa mai faca vreun compromis, asa cum s-a intamplat la precedentele alegeri. „Am fost obligat la vremea respectiva sa faca o alianta cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- Urmare cresterii semnificative a numarului de masini inmatriculate in judetul Prahova precum si a numarului de persoane ce doresc sa sustina examene pentru obtinerea permisului auto, perioada de asteptare intre probele teoretica si practica a cunoscut o crestere semnificativa, ajungand ca la data de…

- O veste trista pentru Familia Regala vine sa umbreasca statutul monarhiei in Romania. Dupa ce, in urma cu doua zile, Guvernul a dat aviz negativ propunerii de lege care prevedea acordarea Palatului Elisabeta Familiei Regale, reprezentanții Casei Regale au transmis ca pe data de 5 februarie 2018, Familia…

- Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa sarbatorile de iarna. Organizatorii transmit același mesaj guvernanților: retragerea modificarilor legilor justiției. Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa ce organizatorii au anunțat suspendarea acțiunilor pentru perioada…

- La sarbatoarea la care vor fi prezenti numerosi credinciosi, sambata, 6 ianuarie, incepand cu ora 13,00, 120 jandarmi galateni, politisti, pompieri, politisti de frontiera si politisti locali vor asigura masurile de ordine publica in zona bisericii Sf. Precista din municipiul Galati, pe Faleza Superioara.

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Producatorul de pavele si borduri vibropresate Symmetrica mizeaza pe sectorul privat in 2018, dupa ce anul acesta tot proiectele dezvoltatorilor particulari au atras cea mai mare cerere de materiale. „Credem ca vanzarile companiei in 2018 vor fi sustinute de sectorul privat in continuarea…