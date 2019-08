Stiri pe aceeasi tema

- Mama tanarului care a deschis focul in El Paso, Texas a sunat la politia din Allen, Texas cu cateva saptamani inainte de masacru spunand ca e ingrijorata din cauza faptului ca fiul sau detine o arma de asalt de tip AK, potrivit annutului facut de avocatii familiei, relateaza CNN.

- Președintele Donald Trump a vizitat miercuri victime ale atacului armat din Ohio, unul dintre cele doua atacuri armate care au avut loc weekendul trecut și care au șocat țara, chiar daca criticii sau și protestatarii l-au acuzat ca inflameaza tensiunile cu retorica sa antimigrație și rasista, relateaza…

- Atacul de la magazinul Walmart din El Paso, Mexic, este tratat de autoritațile americane drept unul de terorism domestic. Mexicul susține, insa ca este un atac rasial și vrea extradarea autorului. Autoritatile federale trateaza masacrul drept un caz de terorism domestic și investigheaza momentan care…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- Un barbat a deschis focul, sambata, intr-un centru comercial din El Paso, Texas, in sudul Statelor Unite, ucigand 20 de persoane venite la cumparaturi inainte de a fi arestat de Politia care suspecteaza o crima cu caracter rasist, potrivit AFP.

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP.

- Trecand prin zona Rio Bravo, fluviu cu debit scazut care marcheaza frontiera, corespondenti ai agentiei France Presse au constatat prezenta grupurilor de garzi nationale, desfasurate pe langa politisti mexicani federali si locali. Aceasta prezenta a fost criticata de preotul Francisco Javier…

- Jose Antonio Torres Marrufo, cunoscut si sub porecla 'Jaguarul', va comparea miercuri in fata tribunalului din orasul El Paso (statul Texas). El a fost pus sub acuzare in anul 2012 in acelasi dosar cu Joaquin 'El Chapo' Guzman si alte 22 de persoane cu responsabilitati in conducerea cartelului Sinaloa.…