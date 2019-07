SUA: Mai multe persoane rănite într-o explozie provocată de o acumulare de gaze Mai multe persoane au fost ranite intr-o explozie provocata de o acumulare de gaze in orasul Plantation din statul Florida, informeaza AFP si Xinhua. Potrivit media locale, explozia s-a produs intr-un centru comercial ale carui vitrine si o parte din acoperis au fost distruse de suflu. 'Explozie de gaze. Mai multi pacienti raniti', au transmis pe Twitter pompierii din orasul situat la circa 50 km nord de Miami. Conform canalului local WPLG, a fost afectata mai ales o sala de sport aflata in centrul comercial si 20 de oameni au fost raniti, dintre care doi se afla in stare grava. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc la centrul comercial The Fountains, din Plantation, nu departe de Fort Lauderdale. Autoritatile au confirmat deja ca sunt mai multi raniti. Un martor a declarat pentru ABC: "A fost o flacara uriasa, care a umplut parca tot cerul. Si a fost un zgomot puternic, care aproape…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii accidentale produse, miercuri, intr-un imobil rezidential din orasul Viena, relateaza presa austriaca. Deflagratia a generat daune semnificative la doua cladiri rezidentiale, iar suflul a fost simtit…

- In total 26 de persoane au fost ranite, iar pagube minore au fost inregistrate in nord-vestul Japoniei, in urma unui violent cutremur care a cauzat un mic val de tsunami si dupa care autoritatile au avertizat cu privire la replici, relateaza news.ro.Douazeci si sase de persoane au fost ranite…

- Doua persoane si au pierdut viata si alte patru au fost ranite, dintre care doua foarte grav, intr un atac armat care a avut loc marti la University of North Carolina din orasul Charlotte, potrivit agentiei Mecklenburg Emergency Management Services, transmite Reuters.Presa locala a informat ca un fost…

- Explozie in aceasta noapte de Paștele Catolicilor in Sri Lanka. Peste 20 de oameni au murit și 280 persoane au fost ranite. Potrivit presei straine, o serie de explozii au lovit trei biserici și trei hoteluri.Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele.

- Doua persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident rutier care s-a produs pe raza localitații clujene Șaula. Coliziunea, potrivit primelor informații, a avut loc din cauza nepastrarii distanței de siguranța in mers. Accidentul s-a produs in jurul orei 12:00. In coliziune au fost implicate trei…

- Șapte persoane au fost ranite, duminica seara, dupa impactul dintre doua microbuze, pe DN 79 la ieșirea din Chișineu Cris spre Arad. Traficul rutier in zona este blocat, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Arad, accidentul s-a produs pe DN 79, la ieșirea din Chișineu Criș spre Arad, intre doua…