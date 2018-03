SUA: Mai multe dispozitive Blackberry au fost modificate pentru a facilita traficul de droguri

Stiri pe aceeasi tema

- El a fost acuzat de constituirea unei rețele prin intermediul careia vindea dispozitive care, atașate la ATM-uri, copiau datele de pe carduri, informeaza Romania TV. Barbatul de 39 de ani a fugit in timpul procesului din Marea Britanie, iar autoritațile presupun ca s-a folosit de un avion privat.…

- Probleme de trafic, miercuri dimineața, pe șoselele din țara, din cauza fenomenelor meteo. In Buzau, unde este activ un cod roșu de inundații, a fost inchis DN 10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, echipele de interventie ale SC RAJA SA au fost nevoite sa blocheze traficul auto, astazi, 12 martie 2018, in intervalul orar 09,00 14,00,…

- Traficul rutier este blocat pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care trei copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala, scrie digi24.ro.

- Autoturismul bihoreanului s-a oprit pe șoseaua de centura, in zona sensului giratoriu de pe strada Podului, și nu am putut fi pornit. Un scenariu negru pentru orice șofer, mai ales ca temperatura de afara era negativa și ningea. In ajutorul barbatului au sarint insa doi polițiști,…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei anunta ca circulatia rutiera a fost restrictionata pe Strada Al. Morzzi din cauza unei avarii la o conducta de apa, la fata locului intervenint reprezentantii Apa Nova.

- Traficul rutier este blocat, in aceasta dimineața, pe autostrada A1, pe sensul Simeria-Oraștie, dupa ce un tir a derapat. Incidetul a avut loc la kilometrul 354, intre orașele Simeria și Oraștie, din județul Hunedoara. Potrivit pompierilor, șoferilor tirului, un barbat in varsta de 46 de ani, a suferit…

- Un jurnalist de investigații slovac a fost ucis in locuința sa. Trupul lui Jan Kuciak și cel al iubitei sale au fost gasite fara suflare duminica seara, iar Ministerul de Interne sin Slovacia a confirmat identitatea sa, luni dimineața, scrie spectator.sme.sk. Kuciak, in varsta de 27 de ani, a absolvit…

- Președintele Klaus Iohannis participa la Bruxelles, la Consiliul Uniunii Europene. Șeful statului a facut o declarație de presa inaintea participarii la Consiliu, in care a prezentat temele care vor fi dezbatute: alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor și despre bugetul pentru perioada…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, 22 februarie 2018, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi, Giorgi Abashishvili, si pe consilierul prezidential de politica externa, Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea…

- "Mulțumesc, Razvan Burleanu pentru a 4-a participare consecutiva la "Let's Teach Football to Our Children!". Intamplator sau nu, electoral sau nu, prietenie sau nu, fiecare va spune ce va dori, dar eu susțin ca reformele fotbalului romanesc trebuiesc continuate de aceeiași echipa!". ...

- Camera Deputatilor si Senatul se intalnesc marti in sedinta comuna pentru a vota proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta…

- Felix Stroe, șeful PSD Constanța (foto:www.curierlocal.ro) Biroul Permanent Județean al PSD Constanța s-a intrunit astazi pentru a tranșa o serie de probleme stringente ale organizației. Pe ordinea de zi a fost și Congresul PSD din luna martie, atunci cand Liviu Dragnea va cere din nou sprijinul baronilor…

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii citat…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza PAP.…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere au decis, joi, sa convoace plenul comun martea viitoare, la ora 14.00, pentru a se pronunta prin vot asupra proiectului de hotarare de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului SPP. Liberalii au subliniat…

- ULTIMA ORA… Reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost acuzat de procurorii DIICOT de trafic de droguri și punerea la dispoziție a locuinței in vederea consumului de stupefiante, Alexandru Teletin, poreclit “Babuinul”, s-a ales și cu mandat de arestare pentru 30 de zile. In urma cu puțin timp, magistrații…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscind sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa…

- Cu privire la Ludovic Orban, Daniel Zamfir a spus: "Nu vrea sa vorbeasca cu mine". Intrebat de Dana Chera daca va pleca din PNL, Zamfir a oferit urmatorul raspuns: "De ce? Ca vrea Orban? Nu. Raman in partid". Știrea se actualizeaza.

- CHISINAU, 9 feb — Sputnik. Avocatul Valeria Mânzat, alias „Liubcic", a fost retinut acum un an, pe 2 februarie 2017. Dupa ce a fost transferat la Penitenciarul din Lipcani, Mânzat ar fi avut o stare depresiva, pe care însa a depasit-o, iar acum este un detinut exemplar…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a folosit bilanțul instituției sale pe 2017 pentru a trage mai multe semnale de alarma. Procurorul a criticat intr-un mod neobișnuit de dur atacurile incasate de procurori, legile justiției și incapacitatea de a se recupera bunurile furate. In același timp, Horodniceanu…

- Serban Sturdza, seful arhitectilor din Bucuresti, o ia peste picior pe Gabriela Firea, Primar General al Bucurestiului, dovedind totodata cu inscrisurile parafate chiar de Primarie si Politia Locala ca Firea a mintit si “a tasnit in public” total degeaba. 0 0 0 0 0 0

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat in aceasta saptamina ca va convoca in scurt timp ședința Consiliului Suprem de Securitate, pentru a examina declarațiile unioniste semnate de mai mulți aleși locali, noteaza NOI.md. Intrebat daca va merge la ședința CSS, premierul Pavel Filip a raspuns afirmativ.…

- Ungaria va incepe procedurile de retragere din discutiile de la ONU pentru un Pact privind imigrantii, daca nu are loc o "schimbare pozitiva in directia pozitiei Ungariei", a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, intr-o conferinta de presa la Budapesta, transmite MTI.…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”.

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat ca pierderile cluburilor europene au fost reduse cu 80 la suta de la introducerea regulii fair-play-ului financiar, in 2011, informeaza le figaro.fr. "Am reusit sa reducem pierderile cluburilor cu mai mult de 80 la suta de la introducerea fair-play-ului…

- La termenul de marti de la ICCJ in dosarul in care fostul premier Calin Popescu Tariceanu este cercetat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, jurnalistul Dan Andronic a fost audiat, el declarand ca seful cancelariei celui dintai i-a aratat un microfon in priza, la Guvern.

- Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Tudose și PSD. „Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, SIE si putin SPP. Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decât e…

- Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, in baza solicitarilor facute de medicii sefi de sectie si a prioritatilor stabilite de Comitetul Director, a solicitat CJ Dambovita aprobarea pentru achizitia de active fixe -aparatura medicala si dispozitive medicale, necesare des-fasurarii actului medical,…

- Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. La inceputul lunii ianuarie, presedintele Iohannis si-a petrecut weekendul tot in Muntii Sureanu, la schi, zona…

- Șeful IPJ Vrancea, imputernicit inspector-șef Remus Nica, a prezentat in cadrul ședinței Colegiului Prefectural bilanțul privind activitațile desfașurate și rezultatele obținute in semestrul I al anului școlar 2017-2018, pentru creșterea gradului de siguranța publica in incinta și…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, cercetat sub control judiciar pentru trafic de influenta, ii promitea, prin intermediari, lui Gheorghe Stefan gratiere cu doar cateva zile inainte de adoptarea controversatei Ordonante de urgenta 13. Informatiile apar in motivarea deciziei Tribunalului…

- Europa este expusa unui risc grav atât timp cât nu exista unitate si stabilitate în Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe…

- Doua dispozitive improvizate au explodat intr-un mall din Florida, din fericire nu se afla nimeni in zona in care se aflau acestea și nu au existat victime. Poliția cauta un barbat care a fost vazut alergand din mall cu puțin ininate de detonare, scrie NBC News. Șeful poliției Lakes Wales, Troy Schulze,…

- Dan Barna, presedinte USR: „Nu putem face din Casa Regala un fel de OPC sau APIA” Seful USR nu este de acord cu transformarea Casei Regale in institutie publica finantata de la buget. Barna si-a anuntat participarea la mitingul de protest care va avea loc sambata seara in Cluj-Napoca. „Sustinem…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita explicatii Ministerului Sanatatii cu privire la situatia cadrelor medicale si a farmacistilor care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist. În acest sens, Avocatul Poporului…

- Șeful statului, Igor Dodon, condamna modul in care a evoluat criza politica din Municipiul Balți, calificind drept anormala situația consilierilor care au declarat greva foamei, comunica NOI.md. Demnitarul a menționat ca nu a cerut nimeni intervenția Președinției in medierea conflictului izbucnit la…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a stabilit programul consultarilor cu partidele politice imediat dupa ce…

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Politicienii sunt mari iubitori de animale. Liberalii au adoptat recent o pisica si un câine. Atunci când sunt departe de ochii presei si de presiunile politice, alesii se relaxeaza în preajma animalelor de companie. Asa se face ca sediile unor partide au devenit case pentru câteva…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- Seful diviziei mobile a celor de la Samsung, DJ Koh, a spus intr-o conferinta de presa care a avut loc la Consumer Electronics Show 2018, targ ce se desfasoara zilele acestea la Las Vegas, ca Galaxy S9 va fi prezentat la MWC 2018.MWC (Mobile World Congres) este cel mai important targ anual…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice, seful Consiliului Judetean(CJ) Calarasi s-a ales cu dosar penal, cu amenda de 580 de lei si cu permisul suspendat pentru o perioada de 30 de zile. Vasile Iliuta a fost protagonistul unui scandal penibil in seara zilei de 26 octombrie…