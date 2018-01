Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AFP. Ministrul palestinian de externe,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a recunoaste…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot fi un mediator in eforturile de a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului nu justifica folosirea unor sloganuri antisemite la mitinguri din Germania, relateaza Reuters. Politia germana a facut cunoscut ca la demonstratiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters.

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Continua protestele fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Manifestatii violente au avut loc atat in Fasia Gaza, in Cisiordania cat si la Ierusalim. In confruntarile din ultimele trei zile, 4 oameni si-au pierdut viata. Erau militantii palestinieni si…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepreședintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fața de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anunțat sambata biserica,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat miercuri seara decizia de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului. Anuntul, o premiera in ultimii douazeci de ani in politica americana din zona, a nascut vii controverse. Daca Israelul a salutat anuntul imediat, liderii tarilor din regiune au…

- Imagini filmate in orașul Hebron aflat pe teritoriul palestinian arata cum soldații israelieni harțuiesc in repretate randuri elevi și profesori de la o școala. Activiștii de dreapta susțin ca aceste gesturi fac parte din politica israelului de a-i forța pe palestinieni sa paraseasca osașul. Imaginile…

- Gruparea islamista Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) a condamnat, joi, decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si le-a lansat militantilor sai un apel de sustinere a palestinienilor, transmite Reuters.Intr-o declaratie postata…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Președintele american, Donald Trump, a recunoscut aseara Ierusalimul drept capitala a Israelului. Totodata, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și a anunțat ca vicepreședintele

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, afirmand ca decizia constituie "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian. Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agentiile internationale de presa.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 6 decembrie" on Storify]

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Președintele american, Donald Trump, va anunța miercuri recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și va ordona inceperea procesului de mutare, de la Tel Aviv in acest oraș, a ambasadei americane, au indicat inalți oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-și pastreze anonimatul,…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Maine este o zi importanta pentru familia Trump, intrucat președintele S.U.A și Prima Doamna vor petrece prima lor Zi a Recunoștinței de cand ocupa Casa Alba. Deși mai este doar o zi pana la momentul in care vor sarbatori bogația recoltei din acest an, iar Donald, Melania și fiul celor doi, Barron,…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Cooperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters. Trump si Putin vor participa la Summit-ul APEC care se va desfasura in…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul. Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care a participat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…

- Presedintele american Donald Trump ar putea sa efectueze o vizita in zona demilitarizata (DMZ) care desparte Coreea de Nord si Coreea de Sud, una dintre cele mai militarizate zone din lume, in pofida numelui ei, in cadrul unei vizite prevazute luna viitoare in Coreea de Sud, potrivit agentiei sud-coreene…