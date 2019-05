Lori Lightfoot a fost investita luni in functia de primar al orasului Chicago, ea devenind prima femeie de culoare si in acelasi timp si prima persoana homosexuala care detine aceasta functie din istoria orasului, informeaza marti dpa. In timpul discursului sau de aproximativ jumatate de ora, Lightfoot a citat din poeta din Chicago, Gwendolyn Brooks, si a cerut unitate la nivelul intregului oras in abordarea sigurantei publice, educatiei, stabilitatii financiare si "integritatii" - o referire la coruptia notorie din Chicago. "De ani de zile s-a spus ca Chicago nu este pregatit pentru reforma.…