Presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, si liderul Partidului Democrat din Senat, Chuck Schumer, au calificat joi drept o "rusine" acordul convenit de SUA cu Turcia privind o pauza in ofensiva declansata saptamana trecuta de armata turca in nordul Siriei, transmite Reuters.



Acordul "submineaza in mod serios credibilitatea politicii externe a Americii si trimite un mesaj periculos in egala masura aliatilor si dusmanilor nostri conform caruia cuvantul nostru nu poate fi de incredere" sustin cei doi lideri democrati.



"Presedintele Erdogan nu a renuntat la nimic,…