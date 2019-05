Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a respins miercuri cererea presedintelui Donald Trump si a grupului sau (trei din copiii sai si Trump Organization) de a impiedica Deutsche Bank si Capital One sa comunice Congresului informatiile solicitate, transmite joi AFP potrivit Agerpres. Comisia de finante si cea…

- Afacerile lui Donald Trump au înregistrat pierderi de peste 1 miliard de dolari în perioada 1985-1994, potrivit unor documente fiscale obținute de cotidianul The New York Times, relateaza Mediafax, citând The Associated Press. În anul 1985, afacerile lui Trump au raportat…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o rezolutie prin care cere incetarea sprijinului SUA pentru coalitia militara condusa de Arabia Saudita in Yemen, respingand politica presedintelui Donald Trump fata de Riad, transmit Reuters, dpa si AFP, potrivit Agerpres. Rezolutia,…

- Șeful democrat al unei puternice comisii din Camera Reprezentanților a cerut Fiscului american declarațiile fiscale depuse în ultimii șase ani de persoana fizica Donald Trump și de companiile sale, transmite Reuters. Aceasta mutare, așteptata de mult, va duce probabil la o îndelungata lupta…

- O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei,…

- O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei,…

- "Astazi, presedintele (Comisiei judiciare a Camerei Reprezentantilor, Jerry) Nadler a declansat o ancheta rusinoasa (...) in baza unor acuzatii false si tocite, asupra carora procurorul special si comisii din cele doua camere ale Congresului au anchetat deja", a declarat Sanders. Nadler…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…