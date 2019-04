Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a declarat miercuri intr-un interviu televizat ca, dupa "toate indiciile", atacurile cu bomba de duminica din Sri Lanka, care au ucis 359 de persoane, au fost inspirate de gruparea jihadista Stat Islamic, relateaza Reuters. "Fiecare indiciu arata ca acestea au fost…

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- Presedintele american Donald Trump a promis luni ca tara sa va oferi sprijin autoritatilor din Sri Lanka pentru a-i aduce in fata justitiei pe cei vinovati pentru atacurile comise duminica in tara asiatica si soldate cu cel putin 290 de morti si aproximativ 500 de raniti, relateaza Reuters. Liderul…

- O furgoneta parcata in apropierea unei biserici din Sri Lanka unde zeci de oameni au fost ucisi duminica a explodat luni, a relatat un martor pentru Reuters, potrivit caruia deflagratia s-a produs in momentul in care o echipa de genisti incercau sa dezamorseze un dispozitiv exploziv.

- Departamentul de Stat al SUA a emis o noua alerta de calatorie cu privire la Sri Lanka, avertizand ca 'grupuri teroriste' continua sa puna la cale posibile atacuri in aceasta tara sud-asiatica, dupa atentatele de duminica soldate cu 290 de morti si in jur de 500 de raniti, transmite luni Reuters.Citește…

- Departamentul de Stat al SUA a publicat într-un ghid de calatorie revizuit informația conform careia un "grup terorist" continua sa planuiasca posibile atacuri în Sri Lanka, dupa exploziile de duminica, scrie Reuters. "Teroriștii ar putea ataca fara avertisment",…

