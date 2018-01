Stiri pe aceeasi tema

- In seria de mesaje - raspuns la cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff - Donald Trump trece in revista momentele importante ale vietii lui profesionale, culminand cu ocuparea functiei de presedinte. Spune ca cele doua principale calitati ale lui „au fost stabilitatea…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Michael Wolff, autorul controversatei carti „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, este de parere ca dezvaluirile lui au sanse sa duca la sfarsitul presedintiei lui Donald Trump.Autorul a declarat pentru BBC radio ca la capatul „Fire and Fury: Inside the Trump White House” concluzia…

- Autorul carții ”Foc și Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump”, cea mai controversata carte a inceputului de an, Michael Wolff a spus ca ii ințelege pe oamenii pe care i-a intervievat și care acum sunt șocați de conținutul carții, scrie Business Insider. Reacția lui Wolf vine dupa ce unii oficiali…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta volumul exploziv cu titlul 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', aparut sub semnatura lui Michael Wolff, pe care Donald Trump a incercat sa-l blocheze pentru a nu fi publicat.Prevazuta initial sa fie pusa in vanzare martea viitoare, cartea a fost lansata…

- Michael Wolff, autorul cartii care a provocat controverse si care critica primul an al mandatului lui Donald Trump a declarat ca a vorbit cu presedintele in timp ce lucra la carte, contrazicand afirmatia lui Trump care preciza ca nu a vorbit niciodata cu jurnalistul si ca nu i-a autorizat accesul la…

- Cartea „Fire and Fury - Inside the Trump White House” de Michael Wolff, care a starnit atata valva, va fi lansata vineri, cu patru zile mai devreme decat ziua anuntata initial, asta in ciuda faptului ca avocații lui Trump au incercat sa impiedice publicarea ei.Citește și: ALERTA - Iohannis…

- Președintele a avut o convorbire cu premierul israelian. Klaus Iohannis i-a spus premierului Israelului ca țara noastra iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU, acolo unde s-a abținut. In acea adunare, s-a adoptat o rezoluție impotriva a ceea ce propunea Donald…

- Jurnalistul american Michael Wolff, autorul cartii „Fire and Fury: Inside the Trump White House“, care a provocat de miercuri o adevarata furtuna politica la Washington, nu este un personaj strain de controverse.

- Cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ scrisa de jurnalistul Michael Wolff apare cu patru zile inainte de termenul prevazut, in ciuda tentativelor lui Donald Trump de a impiedica difuzarea volumului.

- Un senator republican, al carui nume nu este dat, s-ar fi alaturat grupului pentru a o asculta si interoga pe dna Bandy Lee, profesor la Universitatea Yale, care a redactat de altfel o carte intitulata ''The Dangerous Case of Donald Trump'' (Cazul periculos al lui Donald Trump), o culegere de eseuri…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Rupert Murdoch l-a numit „idiot” pe Donald Trump dupa o discuție despre imigratie. S-a intamplat la scurt timp dupa ce Trump a fost ales președinte al SUA, potrivit unei carti scrise de Michael Wolff, unul dintre biografii magnatului media.

- Administratia presedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului ca va anunta in zilele urmatoare intreruperea "asistentei de securitate" pentru Pakistan, au declarat miercuri surse din cadrul Congresului SUA, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, a primit sustinerea Congresului, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc...

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Ministerul Apararii din Statele Unite a salutat succesele obținute de forțele afgane pe câmpul de lupta și a cerut insurgenților talibani sa aleaga „pacea și legitimitatea politica”, negociind o soluție de împacare cu guvernul de la Kabul. Aprecierile se regasesc…

- Republicanii lui Trump au pierdut statul Alabama dupa 25 de ani, candidatul democrat Doug Jones caștigand, marți, mandatul de senator, scrie BBC News. Controversatul Roy Moore a pierdut alegerile, iar partidul președintelui Donald Trump mai are doar un mandat in plus fața de democrați in Senatul Statelor…

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din anul…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Președintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fața camerelor reunite ale Congresului pentru tradiționalul discurs privind Starea Uniunii, a anunțat joi președintele Camerei reprezentanților, Paul Ryan, transmit AFP și EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face…

- Congresmeni democrati din Camera Reprezentantilor au prezentat articole in vederea unei destituiri (impeachment) a presedintelui Donald Trump, insa au recunoscut ca initiativa lor nu are vreo sansa de succes in contextul in care republicanii detin majoritatea in ambele Camere ale Congresului, relateaza…

- Congresmeni democrati din Camera Reprezentantilor au prezentat articole in vederea unei destituiri (impeachment) a presedintelui Donald Trump, insa au recunoscut ca initiativa lor nu are vreo sansa de succes in contextul in care republicanii detin majoritatea in ambele Camere ale Congresului, relateaza…

- Majoritatea republicana din Senatul american a adaugat abrogarea obligatiei universale de achizitie a unei asigurari de sanatate la proiectul sau de reforma privind sistemul fiscal, o noua tentativa de indeplinire a unei promisiuni electorale a lui Donald Trump, pana in prezent esuata, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut 1.628 de declaratii false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in functie, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi. Calculul a fost facut de ziarul Washington Post, citat de publicatia belgiana Le Soir.…

- La un an dupa ce Donald Trump a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite, un sondaj publicat zilele acesta arata ca americanii iau in serios scandalul Trump-Rusia, scrie MSNBC. „Agenți de informații ai Statelor Unite au declarat ca cred ca guvernul rus a incercat sa influențeze rezultatul alegerilor…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Liviu Dragnea vrea sa umble la ajutoarele sociale. Acesta spune ca sunt multi romani care pot munci, dar care se multumesc cu aceste ajutoare de la stat, in conditiile in care multi patroni se plang ca nu gasesc forta de munca. 0 0 0 0 0 0 Liviu Dragnea a declarat ca Parlamentul si Guvernul…

- Numit de unii “erou national”, un angajat al Twitter aflat in ultima sa zi la job a dezactivat contul presedintelui SUA. Acesta a fost reactivat rapid, insa stirea a facut oricum inconjurul lumii. 0 0 0 0 0 0 Contul @realdonaldtrump de pe Twitter a fost cazut timp de 11 minute.…

- Ministrul american al apararii, James Mattis, a admis posibilitatea ca presedintele Donald Trump sa ordone lansarea unei lovituri nucleare preventive fara aprobarea Congresului SUA, ca raspuns la un iminent atac asupra Statelor Unite cu folosirea armelor atomice.

- Facebook, Twitter și Google se afla in vizorul Congresului american, care ancheteaza o posibila ingerința rusa in campania care a dus la victoria lui Donald Trump și care considera ca rețelele sociale au servit drept platforme pentru propaganda venita din Rusia. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- Ministrul afacerilor externe și cel al apararii din administrația președintelui SUA, Donald Trump, au aparat luni, in fața Congresului, baza juridica a operațiunilor americane in strainatate, aleșii voind sa preia de la executiv atribuția de a decide razboiul și pacea, relateaza AFP. SUA…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, au declarat luni numeroase surse, citate de AFP. Facebook, Twitter și Google se afla…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am construit, construim…

- Mii de persoane manifesteaza, duminica, la Barcelona pentru unitate si impotriva declararii independentei Cataloniei, informeaza ABC, conform news.ro.Manifestatia are loc la apelul Societatii Civile Catalane, sub sloganul "Toti uniti - Catalonia este Spania". Donald Trump, reacție virulenta:…

- Incident in Congresul american, unde un protestatar a aruncat cu steaguri ale Rusiei in Donald Trump. Barbatul, care a pretins ca ar fi jurnalist, a reușit sa se apropie la cațiva metri de liderul de la Casa Alba și a strigat „Trump inseamna tradare”. Ryan Clayton, care s-a dat drept reporter, a inceput…

- Un protestatar a aruncat steaguri ale Rusiei, marti, spre presedintele SUA, Donald Trump, la intrarea în sediul Congresului, relateaza postul ABC News si site-ul Axios.com, potrivit Mediafax. Steagurile nu au parut sa îl atinga pe Donald Trump, care a continuat drumul alaturi de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereușite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de predecesorul sau Barack Obama, informeaza DPA. "Am auzit atâta…

- "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramane", a explicat președintele iranian in cadrul unei reuniuni a cabinetului de la Teheran. El a adaugat ca "respectarea unui acord arata demnitatea unui stat și in ce masura guvernul acestuia este demn de incredere".…