Jared Kushner, consilier al Casei Albe si ginerele lui Donald Trump, a pledat in fata ambasadorilor cu care s-a intalnit miercuri, la Washington, pentru o abordare 'cu mintea deschisa' in privinta viitorului plan de pace pentru Orientul Mijlociu al presedintelui american, aratand ca propunerea va necesita compromisuri de ambele parti, transmite Reuters, citand o sursa familiarizata cu aceste declaratii.



Potrivit lui Kushner, planul de pace va fi prezentat dupa formarea coalitiei de guvernare in Israel, in urma victoriei in alegeri a premierului Benjamin Netanyahu, si dupa…