- Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA prevede ca Dorian sa ajunga la 08:00 ora locala (12:00 GMT) in dreptul localitatii Juno Beach (Florida) dupa ce a devastat insulele Bahamas in ultimele zile.Potrivit ultimelor informatii furnizate de NHC, Dorian se afla la est de West Palm Beach,…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul Dorian, care a lovit puternic duminica noapte insulele Bahamas, a mai scazut în intensitate luni, dar e așteptat sa ramâna în continuare un fenomen periculos în urmatoarele doua zile, a informat Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center…

- Uraganul Dorian, care s-a abatut asupra statului insular Bahamas, a scazut usor in intensitate si a fost inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, potrivit celui mai recent buletin publicat luni de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), dar continua…

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, potrivit ziare.com. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria…

- Uraganul Dorian a lovit duminica Bahamas cu ploi torentiale si vanturi cu viteze de circa 300 de kilometri pe ora, un nivel fara echivalent in istoria acestui arhipelag din Caraibe, relateaza AFP. Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…