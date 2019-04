Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange a fost arestat de poliția britanica, dupa 7 ani de gazduire in Ambasada Ecuadorului.El s-a opus arestarii, așa cum se vede din imaginile de la fața locului, și i-a șocat chiar și pe analiști cu noua sa infațișare. Departamentul american al Justitiei il acuza pe fondatorul WikiLeaks,…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi dat afara din ambasada Ecuadorului in Londra in cel mult cateva zile, a informat o sursa, citata de organizație intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax."O sursa la nivel inalt din statul ecuadorian a informat…

