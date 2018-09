Judecatorul Brett Kavanaugh a denuntat joi o "rusine nationala" in Senatul american, afirmand ca nu isi va retrage candidatura pentru Curtea Suprema, in pofida acuzatiei de agresiune sexuala formulate de Christine Blasey Ford, relateaza AFP. "Nimeni nu ma va face sa ma retrag din acest proces", a declarat judecatorul Kavanaugh, cu vocea plina de furie, intr-o declaratie introductiva ofensiva la o ora dupa incheierea audierii, in aceeasi sala, a femeii, cadru universitar, care l-a acuzat de aceste fapte, comise in 1982, atunci cand el avea 17 ani si ea 15 ani. "Ma veti invinge poate la votul final,…