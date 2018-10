Stiri pe aceeasi tema

- China intervine in politica americana pentru a aduce o schimbare de presedinte, a declarat joi vice-presedintele Statelor Unite, Mike Pence, reluand acuzatiile deja emise de Donald Trump, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a devenit tinta ironiilor dupa ce, in cursul unei vizite la un spital de copii din Ohio, a colorat incorect drapelul Statelor Unite, adaugand, in mod inexplicabil, o dunga albastra pe versiunea sa a bine-cunoscutului 'Stars and Stripes', scrie cotidianul The Independent,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a considerat miercuri "contraproductive" si "lipsite de sens" sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei, care au fost intarite in ultimele saptamani dupa intalnirea sa cu Donald Trump, informeaza France Presse si Reuters."In ceea ce priveste sanctiunile,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri dupa-amiaza ca Moscova a sistat actiunile impotriva Statelor Unite, desi serviciile secrete americane atrag atentia ca ingerintele ruse continua, liderul de la Casa Alba subliniind ca a avut cea mai dura abordare fata de Rusia.

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat pe conservatorul Brett Kavanaugh sa ocupe un post de judecator la Curtea Suprema a SUA, insa aprobarea acestei nominalizari ar putea sa fie dificila in conditiile in care republicanii au o majoritate fragila in Senat.