- Cei doi candidati aflati pe primul loc in sondajele cu privire la investitura democrata pentru prezidentialele americane, Joe Biden si Bernie Sanders, se vor infrunta pe acelasi platou de televiziune cu ocazia primei dezbateri a primarelor, organizata doua seri succesive din cauza numarului record…

- În rândul pletorei de candidați democrați la prezidențiale care și-au prezentat planurile de lupta împotriva schimbarilor climatice, fostul vicepreședinte Joe Biden a reușit sa cucereasca atenția presei, dar nu așa cum își dorea: el este acuzat ca a împrumutat pasaje fara…

- Joe Biden, care a fost timp de doua mandate vicepresedinte in perioada presedintiei lui Barack Obama, se afla in campanie de cand a anuntat luna trecuta ca va concura la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din 2020. Se pare ca unele dintre remarcile fostului vicepresedinte american…

- "Impresia mea e ca va fi Joe (Biden) cel somnoros si morocanos sau Bernie (Sanders) cel sarit de pe fix", a transmis Trump pe Twitter, intre doua mesaje legate de negocierile comerciale cu China. "Toti ceilalti dispar in viteza!", a adaugat liderul de la Casa Alba.Donald Trump si-a intensificat…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden si-a anuntat joi, in mod official, intrarea in competitia pentru investitura democrata in vederea alegerilor din 2020 pentru Casa Alba, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile, transmit agentiile internationale de presa, preluate de...

- Bernie Sanders, candidatul socialist in alegerile prezidentiale americane, a dezvaluit luni ca a devenit milionar in timpul primei sale tentative ratate de a ajunge la Casa Alba, in 2016. Senatorul independent, cunoscut pentru discursurile sale critice la adresa milionarilor si miliardarilor, a publicat…

- Echipa democratului Joe Biden, candidat probabil pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2020, a denuntat luni o campanie de "calomnie" in fata unor imagini care-l arata pe fostul vicepresedinte in situatii aparent jenante cu femei, in contextul in care o a doua acuzatoare a dezvaluit ca in trecut…