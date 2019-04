Echipa democratului Joe Biden, candidat probabil pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2020, a denuntat luni o campanie de "calomnie" in fata unor imagini care-l arata pe fostul vicepresedinte in situatii aparent jenante cu femei, in contextul in care o a doua acuzatoare a dezvaluit ca in trecut Biden a facut gesturi deplasate la adresa ei, informeaza marti AFP.



La 76 de ani, Joe Biden domina in sondajele din tabara democrata, chiar daca el nu este inca in mod oficial candidat pentru Casa Alba.



Insa aceste acuzatii si polemica ce se amplifica incepand de vineri ameninta…