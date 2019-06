Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump a prezentat joi un pachet de ajutoare in valoare de 16 miliarde de dolari destinat fermierilor, pentru a compensa pierderile provocate de razboiul comercial cu China din ultimele zece luni, transmite Reuters potrivit news.roPlatile catre fermieri vor fi stabilite in functie…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China a marit in ultima luna riscul de recesiune pentru economia americana, potrivit majoritatii economistilor intervievati de Reuters, care estimeaza ca probabilitatea ca acest lucru sa se intample in urmatorii doi ani a urcat la 40%.In sondajul…

- Razboiul comercial cu Statele Unite va face China mai puternica și nu va aduce niciodata țara în genunchi, scrie ziarul People's Daily, deținut de Partidul Comunist din China, într-un comentariu afișat pe prima pagina a publicației, potrivit Reuters. Beijing înca nu a anunțat…

- Administratia Trump a impus miercuri sanctiuni severe grupului Huawei, adaugand un nou factor de tensiune in disputa comerciala cu China chiar intr-un moment in care secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a spus ca va face in curand o vizita la Beijing pentru noi discutii, transmite Reuters, conform…

- Dupa ce zilele trecute, in pline negocieri, la Washington, intre reprezentanții Chinei și ai Statelor Unite, președintele Trump a anunțat brusc o majorare a taxelor vamale la importuri de marfuri de provenienta chineza in valoare de 200 miliarde de dolari, Beijingul a hotarat, luni, sa contraatace.…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Societatea mixta formata din Volkswagen AG si producatorul auto chinez Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC) intentioneaza sa investeasca 5,06 miliarde de yuani (750,83 milioane de dolari) intr-o fabrica din orasul Hefei din estul Chinei, unde vor fi produse anual 100.000 vehicule exclusiv electrice,…

- China nu cedeaza presiunilor americane pentru relaxarea restrictiilor impuse companiilor de tehnologie, inaintea unor noi negocieri programate in aceasta saptamana, a relatat duminica Financial Times, citand trei persoane apropiate discutiilor, transmite Reuters, conform news.ro.Reprezentantul…