Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a aparat miercuri decizia administratiei Trump de a desfasura mii de militari la granita cu Mexicul, declarand ca misiunea este ''absolut legala'' si justificata, si imbunatateste gradul de pregatire al militarilor, relateaza Reuters.



Mattis, aflat in vizita in apropiere de orasul texan Donna, unde trupele americane si-au stabilit o baza langa un punct de trecere a frontierei cu Mexicul, a respins criticile la adresa deciziei presedintelui Donald Trump, care i-a calificat in mod constant pe migranti drept 'infractori'…