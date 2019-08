Autopsia corpului finantistului american Jeffrey Epstein a aratat ca acesta avea oasele gatului zdrobite, au afirmat joi unele media, dar medicul legist al New York-ului a avertizat impotriva oricarei concluzii pripite, potrivit France Presse.



Conform unor surse anonime citate de Washington Post si de New York Times, autopsia finantistului de 66 de ani, gasit mort in celula sa din Manhattan sambata trecuta, a relevat o fractura a osului hioid, aflat in apropiere de marul lui Adam.



Potrivit expertilor citati de aceste ziare, o astfel de fractura ar fi compatibila cu o sinucidere…