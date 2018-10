Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, James Mattis (foto), este mai degraba “un fel de democrat”‘ decat un republican, a declarat președintele Donald Trump intr-un interviu acordat CBS. Din acest motiv, șeful Pentagonului ar putea parasi in curand executivul, a sugerat liderul de la Casa Alba. “Este posibil…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat vineri speranta ca un nou summit intre Donald Trump si Kim Jong Un ar putea avea loc "in viitorul nu prea indepartat" pentru a face "progrese" in negocierile privind denuclearizarea Coreii de Nord, relateaza AFP. "Sper ca voi avea…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a negat miercuri zvonurile privind eventuala sa demisie din cauza presupuselor disensiuni cu presedintele Donald Trump, informeaza cotidianul The Washington Post.

- Adunarea Generala a ONU a aprobat vineri nominalizarea fostei presedinte chiliene Michelle Bachelet in functia de Inalt Comisar pentru Drepturile Omului, relateaza AFP si Reuters.Michelle Bachelet, in varsta de 66 de ani, il va inlocui in functie la sfarsitul lunii pe iordanianul Zeid Ra'ad Al Hussein,…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, susține declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat ca este dispus sa se intalneasca oricand cu omologul sau iranian pentru a discuta, a informat Departamentul de Stat, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Purtatoarea…