- Secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin si secretarul general interimar al Casei Albe Mink Mulvaney ''i-au cerut Ivankai Trump sa ajute la procesul de numire al SUA, deoarece ea a lucrat strans cu conducerea Bancii Mondiale in ultimii doi ani'', iar ''informatiile potrivit carora ea ar putea fi numita…

- Intrata de foarte tanara in politica locala din Hawai, insula unde ii place sa faca surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originara din Samoa si primul parlamentar de religie hindusa care ajunge in Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, unde isi are mandatul din 2013. Daca va fi aleasa in functia…

- Casa Alba a semnalat ca discutiile pentru deblocarea activitatilor guvernului federal ar putea ajunge la un acord in care presedintele Donald Trump va renunta la solicitarea ca bariera propusa pentru frontiera sudica, cu Mexicul, sa fie un zid din beton, transmite Reuters.Aceasta posibila…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de incalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit…

- La trei saptamani dupa ce s-a intalnit cu președintele american Donald Trump la Casa Alba, rapperul Kanye West a scris pe Twitter ca a fost folosit și ca se va distanța de politica, relateaza Reuters.