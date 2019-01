SUA: Ivanka Trump, posibil candidat pentru presedintia Bancii Mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Numele potentialilor inlocuitori ai lui Jim Yong Kim in fruntea Bancii Mondiale au inceput sa circule, printre acestea figurand si cel al fiicei presedintelui Donald Trump, Ivanka Trump, in prezent consiliera la Casa Alba, scrie Financial Times, citat de AFP.

- Intrata de foarte tanara in politica locala din Hawai, insula unde ii place sa faca surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originara din Samoa si primul parlamentar de religie hindusa care ajunge in Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, unde isi are mandatul din 2013. Daca va fi aleasa in functia…

- Donald Trump va mentine taxe vamale de 10- pentru un cuantum de 200 de miliarde de dolari la importurile chineze, dar deocamdata nu le va majora la nivelul de 25-, a comunicat Casa Alba. "China urmeaza sa decida formal achizitionarea unei cantitati substantiale de produse agricole, energetice si industriale…

- "Nu a fost nicio stergere de e-mailuri, spre deosebire de Hillary Clinton", a declarat el din gradinile de la Casa Alba. "Ea nu a facut nimic pentru a ascunde aceste e-mailuri", a adaugat seful statului. "Este ceva complet diferit. Toate astea sunt 'Fake News'", a continuat Donald Trump. Potrivit…

- Publicatia The Washington Post a anuntat luni ca o investigatie a Casei Albe privind folosirea mailului de catre Ivanka Trump, care indeplineste functia de consilier prezidential, a aratat ca aceasta a folosit mailul personal in mare parte din 2017. Conform mailurilor publicate de ONG-ul American…

- Prima Doamna americana Melania Trump a cerut sa fie destituita o colaboratoare apropiata a lui John Bolton, consilierul pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, o noua ilustrare, potrivit presei, a luptelor interne de la Casa Alba, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Pozitia…