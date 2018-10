SUA își vor folosi capacitățile cibernetice ofensive și defensive în numele NATO SUA ar urma sa anunte in zilele urmatoare ca isi vor folosi capacitatile cibernetice ofensive si defensive in numele NATO daca li se va solicita acest lucru, a declarat un oficial de rang inalt al Pentagonului, in contextul preocuparilor privind folosirea cu tot mai multa incredere de catre Rusia a capacitatilor sale cibernetice, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres.

Alianta formata din 29 de state a recunoscut domeniul informatic drept un mediu de razboi, impreuna cu pamantul, aerul si apa in 2014, dar nu a prezentat in detaliu ce presupune acest lucru.



