- "Hamza Bin Laden, inaltul responsabil al Al-Qaeda si fiul lui Osama Bin Laden, a fost ucis in timpul unei operatiuni contra-teroriste condusa de Statele Unite in regiunea Afganistan/Pakistan", a declarat presedintele american intr-un comunicat. "Uciderea lui Hamza bin Laden nu doar lasa Al…

- Juncker considera ca aceste declaratii ar fi un elogiu adus abilitatii sale in negocieri.Aceste declaratii contrasteaza insa cu declaratiile obisnuite ale locatarului Casei Albe.De la instalarea sa la putere, in 2017, Donald Trump a fost neincetat foarte citic fata de politica…

- Talibanii au lansat un atac cu rachete in apropiere de ambasada SUA din Afganistan in ziua in care Statele Unite comemoreaza 18 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. O racheta a lovit miercuri un zid al ministerului afgan al Apararii, in apropierea ambasadei americane, scrie AP. "O racheta a…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a consultat inainte de a pleca in Statele Unite, inainte de intalnirea cu Donald Trump. Ludovic Orban a raspuns ca ”In conformitate cu Constituția Romaniei și cu deciziile Curții Constituționale, cel care conduce politica…

- Statele Unite dispun de elemente de la serviciile de informatii care atesta moartea fiului lui Osama ben Laden, Hamza ben Laden, prezentat ca un ”lider-cheie” al Al-Qaida, dezvaluie miercuri postul NBC, o informatie confirmata de ziarul The New York Times (NYT), insa Donald Trump nu a dorit sa comenteze…

- "Sase persoane, printre care doi adjuncti ai primarului si trei directori (de servicii), au fost ucisi in atacul terorist din aceasta dupa-amiaza (miercuri - n.r.). Alti sase au fost raniti, printre care primarul din Mogadiscio si alti adjuncti, care sunt acum ingrijiti de o echipa medicala", a declarat…

- "Douazeci si sase de persoane au fost ucise in atac si 56 au fost ranite. Printre cei ucisi figureaza cetateni straini: trei kenyeni, un canadian, un britanic, doi americani si trei tanzanieni. Sunt si doi cetateni chinezi raniti", a declarat presedintele Ahmed Madobe intr-o conferinta de presa. Atacatori…