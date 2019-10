Statele Unite au inceput sa trimita intariri in regiunea petroliera din estul Siriei, a declarat sambata pentru AFP un oficial din cadrul Departamentului american al apararii.



Oficialul american a indicat ca Washingtonul a inceput sa isi consolideze pozitiile in provincia Deir Ezzor, unde se gasesc principalele campuri petroliere siriene, in coordonare cu Fortele Democrate Siriene (FDS), majoritar kurde.



Conform sursei citate, care nu a furnizat informatii suplimentare, desfasurarea militara urmareste sa blocheze accesul gruparii Stat Islamic si a altor actori la campurile…