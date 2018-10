SUA interzic importul de porci din Polonia din cauza pestei porcine In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii si sa limiteze exporturile. Departamentul american al Agriculturii (USDA) a informat ca revizuieste protocoalele privind exporturile Poloniei dupa ce a descoperit ca una dintre facilitatile care livrau carne de porc catre SUA nu indeplinea cerintele menite sa opreasca raspandirea pestei. O a doua facilitate din Polonia este de asemenea verificata, conform USDA. Institutia colaboreaza cu autoritatile pentru a verifica bagajele pasagerilor care vin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

