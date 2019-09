SUA intenționează să abordeze problema detenției uigurilor din regiunea Xinjiang, la adunarea ONU de săptămâna viitoare Statele Unite încearca sa gaseasca cea mai buna cale de a înfrunta China în timpul adunarii anuale ONU a liderilor mondiali, de saptamâna viitoare, pe tema detenției a aproximativ 1 milion de persoane musulmane, într-o regiune izolata, în contextul în care unii diplomați americani avertizeaza ca poziția de lider a SUA la nivelul instituțiilor globale este amenințata, iar influența Chinei crește, scrie Reuters.



