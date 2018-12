Stiri pe aceeasi tema

- Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric decat concret, apreciaza AFP. Fidel Castro, care a condus regimul comunist de la Havana timp de aproape cinci decenii, a facut o singura vizita la Phenian, in 1986, iar predecesorii lui Kim…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat sambata, la inceputul vizitei sale in Asia ce va fi marcata de o intrevedere cu presedintele Coreei de Nord, ca spera sa accelereze organizarea unui al doilea summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si liderul american Donald Trump, informeaza…

- Nici bine nu a facut Donald Trump anuntul ca vrea un nou summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca Scretarul de Stat Mike Pompeo a precizat ca lucreaza la organizarea acestei intalniri, care va avea loc, cel mai probabil, dupa luna octombrie. "Lucram momentan la conditiile summitului,…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri ca secretarul de stat, Mike Pompeo, va vizita luna viitoare Coreea de Nord, pentru a pregati al doilea summit al presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza Yonhap. Pompeo s-a intalnit cu ministrul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in vor participa la doua runde de negocieri la Phenian, pe 18 si 19 septembrie, discutiile urmand sa se axeze pe problema denuclearizarii si a cooperarii bilaterale, a anuntat un reprezentant al Presedintiei de la Seul.

- CHIȘINAU, 11 sept — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a comentat parada militara din Phenian, care a avut loc duminica, cu ocazia celor 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene. © Sputnik / Aleksey NikolskyiTrump considera intalnirea cu Putin ca fiind una…