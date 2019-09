Stiri pe aceeasi tema

- Justitia europeana a respins vineri recursul guvernului venezuelean al lui Nicolas Maduro impotriva sanctiunilor adoptate in 2017 de UE, relateaza AFP. In noiembrie 2017, UE a impus un embargo asupra armelor si a echipamentelor susceptibile de a fi utilizate in scopuri represive impotriva opozitiei…

- SUA au invocat un tratat regional de cooperare militara, din care fac parte alte zece tari de pe continentul american, ca raspuns la miscari 'belicoase' din partea regimului condus de presedintele venezuelean Nicolas Maduro, a anuntat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP potrivit…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți ca a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump in ultimele luni, in incercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.„Pot confirma ca am avut contact…

- Dialogul a fost suspendat prin decizia din 7 august a presedintelui Venezuelei, care a anulat participarea delegatiei oficiale la negocierile din Barbados, mediate de Norvegia. Acesta a fost modul in care Maduro a decis sa protesteze fata de noile sanctiuni impuse guvernului sau de SUA, care il sustin…

- Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat vineri ca țara sa va continua sa susțina Venezuela, în pofida presiunilor Statelor Unite asupra Havanei, informeaza Mediafax citand DPA. „Revoluția va rezista!”, a declarat Diaz-Canel, cu ocazia unei sarbatori naționale. El…

- Autoritațile militare din SUA susțin ca un avion de vânatoare din Venezuela a urmarit în mod agresiv o aeronava de recunoaștere americana în spațiul aerian internațional, informeaza cotidianul The Guardian, citat de Mediafax. Incidentul s-a produs vineri, în aceeași zi…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat duminica reluarea dialogului, in prezent suspendat, dintre opozitie si guvernul Nicolas Maduro in Barbados, fara sa precizeze data la care vor avea loc aceste negocieri, transmite AFP. Aceasta reuniune cu "reprezentanti ai regimului uzurpator" pe…

- Codrin Stefanescu si Liviu Plesoianu s-au lansat intr-un atac la adresa conducerii PSD, in frunte cu Viorica Dancila. Ei au criticat dur decizia partidului de a-l sanctiona pe Serban Nicolae, despre care afirma ca este " o mizerie". "Ce au inteles azi colegii mei din Cex-ul PSD dupa decizia CCR ? Nimic.…