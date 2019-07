Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sfideaza pe fața China. Departamentul de Stat al SUA a aprobat un acord de vanzare de armament catre Taiwan in valoare de 2,2 miliarde de dolari. Acesta include printre altele 108 tancuri Abrams și 250 de lansatoare de rachete sol-aer cu raza scurta de acțiune Stinger.

- În ultimul numar al publicatiei Limes, Daniele Santoro, un apreciat analist al revistei de geopolitica, a subliniat cu înțelepciune ca "Turcia este singurul aliat al Ankarei" și ca acest fapt este cu atât mai evident cu cât era Erdogan se prelungeste si mai mult. Sultanul…

- Ca urmare a solicitarilor formulate de reprezentanti ai mass media si avand in vedere interesul public major suscitat de tematica solicitarilor respective, pentru o corecta informare a opiniei publice, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va comunice urmatoarele:La data de 6 iunie…

- Guvernul SUA recurge la acțiuni de lobby, încercând sa împiedice Coreea de Sud sa mențina relațiile cu Huawei Technologies Co Ltd products, potrivit unui articol publicat joi într-un ziar sud-coreean, scrie CNBS. Recent, un oficial din Departamentul de Stat american a…

- Departamentul de Comerț din S.U.A. ar putea reduce in curand restricțiile privind tehnologiile Huawei dupa ce includerea pe lista neagra din aceasta saptamana a facut aproape imposibil pentru compania chineza sa achiziționeze marfuri fabricate in Statele Unite, a declarat vineri ...

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Consilierul Casei Albe, Kellyanne Conway, a declarat duminica ca nu crede ca președintele Donald Trump cunoștea în prealabil faptul ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, urma sa fie arestat de poliția britanica și acuzat de procurorii americani, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Nu…