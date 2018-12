Stiri pe aceeasi tema

- 'Dupa doi ani si milioane de pagini de documente (si un cost de peste 30 de milioane de dolari), nicio intelegere secreta!', a scris Trump cu majuscule pe Twitter. Vineri, procurorul special Robert Mueller, responsabil cu ancheta privind suspiciunile de colaborare intre echipa de campanie a lui Donald…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat joi ca ar avea o popularitate de 75% daca nu ar fi investigatia procurorului Robert Mueller pe tema ingerintelor electorale ruse, informeaza publicatia The Hill, potrivit Mediafax."Fara falsa vanatoare de vrajitoare privind Rusia si cu…

- Presedintele american Donald Trump nu si-a ascuns niciodata gustul pentru provocari si exagerari. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depaseste 40%, ar trebui sa fie de fapt de 75%, relateaza AFP. Denuntand din nou, intr-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA.

- Președintele Trump intra de miercuri intr-un climat politic radical schimbat, in care se va confrunta cu perspectiva unui razboi de doi ani cu o Camera a Reprezentaților democrata, cu puterea de a-i bloca agenda legislativa. Combativ din fire, bucuros sa intre in confruntari, președintele trebuie acum…