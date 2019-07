Stiri pe aceeasi tema

- A doua nava turceasca care intenționeaza sa înceapa extracția de petrol și gaze naturale din Marea Mediterana a ajuns luni în apropiere de coasta Ciprului, generând proteste aprinse din partea autoritaților de la Nicosia privind încalcarea drepturilor sale suverane, relateaza…

- Uniunea Europeana a comunicat luni ca planurile Turciei privind activitati de forari exploratorii pe coasta Ciprului sunt ingrijoratoare si reprezinta o escaladare inacceptabila a tensiunilor in jurul insulei din Marea Mediterana, informeaza Reuters potrivit news.ro„Intentia declarata a Turciei…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia nu va opri forajul de explorare a gazelor naturale din apele Ciprului, in pofida apelurilor in acest sens din partea liderilor statelor din sudul Europei, transmite AFP. "Vom continua sa foram in zonele care ne apartin", a…

- Departamentul de Justitie din SUA a cerut oficial Marii Britanii sa il extradeze pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relateaza Reuters potrivit news.ro„Assange a fost arestat in legatura cu o cerere de extradare provizorie din partea Statelor Unite ale Americii. El este acuzat de infractiuni…

- Prin semnarea miercurea trecuta a unui acord cu un gigant energetic al SUA, Noble, adminsitratia Ciprului grecesc a facut un pas important în ceea ce priveste lucrarile de exploatare a gazelor din Mediterana de Est, potrivit Milliyet, citat de Rador.Acest proiect, prin care se urmareste valorificarea…

- Liderul istoric al rebeliunii kurde, Abdullah Ocalan, a indemnat duminica la incetarea grevei foamei pe care au declansat-o mii de detinuti in Turcia pentru a protesta impotriva conditiilor sale de detentie, au anuntat avocatii acestuia, informeaza AFP si Reuters. "Astept sa puneti capat miscarii voastre"…

- „Daca Brexitul va avea loc, in scurta vreme Romania va deveni primul producator de gaze din UE, astazi fiind al treilea. Toate acestea necesita eforturi si vrem sa utilizam aceste gaze in Romania, in folosul cetatenilor si al industriei gazelor romanesti. Vrem ca resursele pe care le avem sa fie…

- Vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat duminica, referitor la un acord care a tensionat legaturile dintre aliatii NATO, ca Turcia nu se va supune niciodata sanctiunilor SUA privind intelegerea de a cumpara sisteme de aparare rusesti S-400, conform news.ro.Washingtonul a spus ca sistemele…