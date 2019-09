Stiri pe aceeasi tema

- SUA au invitat India sa relaxeze 'rapid' restrictiile impuse in Kashmir, a declarat joi un responsabil american, la o zi dupa intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderii indian si pakistanez in marja Adunarii Generale a ONU la New York, potrivit AFP si Le Figaro, scrie agerpres.ro.…

- Donald Trump s-a revoltat, miercuri, contra procedurii de demitere lansata impotriva sa de opozitia democrata pentru ca i-a cerut presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, sa dispuna o ancheta asupra rivalului sau politic Joe Biden, relateaza AFP. "Destituirea pentru asta? E o gluma!",…

- Donald Trump s-a aratat revoltat, miercuri, fața de o procedura de demitere lansata împotriva sa de catre opoziția democrata pentru ca i-a cerut președintelui ucrainean sa ancheteze asupra rivalului sau politic Joe Biden, relateaza AFP.„O destituire pentru asta? E o gluma!”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat marti la receptia oferita de presedintele SUA, Donald Trump, pentru sefii de delegatii care participa zilele acestea la Adunarea Generala a ONU. Liderul de la Cotroceni a fost insotit de prima doamna, Carmen Iohannis.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seara ca ar putea avea "in curand" o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Gigi Becali și-a chemat fina in fața judecatorilor- Suma uriașa pe care i-o datoreaza…

- Premierul britanic Boris Johnson propune noi negocieri pe lânga Acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale dupa atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, venind în sprijinul solicitarilor SUA pentru o înțelegere mai dura cu Teheranul, potrivit Mediafax…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- "Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni…