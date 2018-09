Stiri pe aceeasi tema

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker urmeaza sa se duca in Statele Unite dupa vacanta parlamentara, pentru a discuta despre armistitiul in razboiul comercial, a anuntat miercuri ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian. ”Jean-Claude Juncker va primi mandate de la statele membre…

- Prețul petrolului a crescut vineri, insa conflictul dintre Statele Unite și China, preocuparile legate de supraproducție, dar și temerile privind un razboi monetar, indica o scadere saptamanala, relateaza Reuters preluata de mediafax. Cotația țițeiului Brent a ajuns vineri la 72,95 de dolari/baril,…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din bazinul…