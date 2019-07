SUA încercă să formeze o coaliție împotriva Iranului - Ce motive invocă americanii Statele Unite vor sa formeze o coalitie pentru a garanta libertatea de navigare in Golf, in conditiile in care tensiunile dintre Washington si Teheran au escaladat puternic, a declarat marti un inalt responsabil militar american, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres.

Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana. A umblat la cutia cu jucarii - Cum vede… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

