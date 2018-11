Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile de la mijloc de mandat au adus o schimbare de 180 de grade in viata Alexandriei Ocasio-Cortez, care, in mai putin de cinci luni, a trecut de la a servi cocktailuri intr-un bar new-yorkez la statutul de cea mai tanara femeie aleasa in Congresul SUA, la doar 29 de ani, transmite EFE, potrivit…

- Alegerile de la mijloc de mandat au adus o schimbare de 180 de grade in viata Alexandriei Ocasio-Cortez, care, in mai putin de cinci luni, a trecut de la a servi cocktailuri intr-un bar new-yorkez la statutul de cea mai tanara femeie aleasa in Congresul SUA, la doar 29 de ani, transmite EFE. Alexandria…

- Democrata Alexandria Ocasio-Cortez a câștigat, așa cum era de așteptat, un fotoliu în Camera Reprezentanților, în districtul al 14-lea din New York, și devine, la 29 de ani, cea mai tânara femeie aleasa în Congresul SUA.

- Americanii voteaza marti pentru a-si desemna reprezentantii in Congres, in cadrul unor alegeri care iau alura unui refrendum asupra lui Donald Trump, la doi ani dupa victoria sa in alegerile prezidentiale, intr-o tara profund divizata, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele sectii de votare…

- Doua femei musulmane sunt pe cale sa fie alese in Congresul SUA la apropiatele alegeri legislative de la jumatatea mandatului care au loc la 6 noiembrie, ceea ce ar reprezenta o premiera in Statele Unite, mai ales intr-un moment in care discursul anti-imigratie face valuri la cel mai inalt nivel,…

- Christine Hallquist a castigat marti seara alegerile primare democrate pentru postul de guvernator in statul Vermont potrivit rezultatelor partiale citate de mass-media americane si ar putea deveni, daca obtine victoria la legislativele din noiembrie, prima femeie transgen aleasa guvernator in Statele…

- Rashida Tlaib, fiica unor imigranti palestinieni arestata in urma cu doi ani pentru ca a intrerupt un discurs al lui Donald Trump, a intrat miercuri in istorie, urmand sa devina prima femeie musulmana aleasa in Congresul american, scrie agerpres.ro.

- Rashida Tlaib, fiica unor imigranti palestinieni arestata in urma cu doi ani pentru ca a intrerupt un discurs al lui Donald Trump, a intrat miercuri in istorie, urmand sa devina prima femeie musulmana aleasa in Congresul american, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres. Fosta avocata in varsta…