Rusia si China si-au exercitat joi dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU impotriva proiectului de rezolutie propus de SUA, care sprijinea o solutie politica a crizei din Venezuela, informeaza agentiile de presa internationale. Proiectul de rezolutie prin care se solicita organizarea de 'alegeri prezidentiale libere, corecte si credibile' si permiterea accesului ajutoarelor umanitare in Venezuela a fost sustinut de noua state, in principal de pe continentul european si sud-american, respins de trei (Rusia, China si Africa de Sud, membru nepermanent al Consiliului de Securitate),…